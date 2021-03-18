Иркутская область заняла четвертое место по количеству эмитентов облигаций среди регионов Сибири

Всего они выпустили бумаг на сумму 95 млрд рублей, сообщают в пресс-службе банка России.

На середину марта 2021 года в обращении находятся облигации 29 сибирских компаний на общую сумму 264 млрд рублей. На традиционные для фондового рынка крупные облигационные выпуски – объемом 5 млрд рублей и более – приходится 97% от общего объема сибирских облигаций в обращении или 256 млрд рублей.

Это пять эмитентов – крупные металлургические и энергетические компании из Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей, в том числе компания – дебютант на облигационном рынке 2020 года.

Такие выпуски еще десять лет назад были единственно возможными. Тогда нижний порог экономически обоснованного облигационного займа начинался с 1 млрд рублей, а претендовать на этот вид финансирования могли только действительно крупные и известные компании.

Сейчас минимальный экономически обоснованный размер выпуска биржевых облигаций начинается с 50 млн рублей.

По количеству эмитентов облигаций в Сибири лидирует Новосибирская область – в обращении находятся выпуски облигаций 17 компаний, которые зарегистрированы в регионе, на общую сумму около 5 млрд рублей.

На втором месте по количеству эмитентов – Красноярский край с четырьмя эмитентами, общий объем выпусков которых составляет 71,5 млрд рублей. У двух красноярских компаний из четырех находятся в обращении выпуски до 1 млрд рублей.

Кемеровская область – два эмитента и 91 млрд рублей, все – крупные выпуски от 5 млрд рублей, причем одна из компаний-эмитентов также вышла на облигационный рынок впервые в 2020 году.

В Иркутской области – два эмитента с объемом выпусков порядка 95 млрд рублей, в том числе один выпуск на 200 млн рублей.

А Омская область и Алтайский край вошли в перечень тех российских регионов, где за последние два года впервые появились эмитенты биржевых облигаций.