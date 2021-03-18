Пострадавшая в 90-е годы в финансовой пирамиде пенсионерка вновь стала жертвой мошенников

Жительница Усть-Илимский перевела аферистам 340 тысяч рублей, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Потерпевшая рассказала оперативникам, что ей на сотовый телефон позвонила якобы работница отдела распределения Федеральной финансовой структуры выплат Министерства финансов Российской Федерации и сообщила о назначенной компенсации, в размере 350 тысяч рублей, как пострадавшей по вкладам в «МММ», на что имеется решения суда о назначении выплаты сертификатом.

В подтверждение своих слов аферистка отправила на электронную почту жертвы пакет документов и договор на оказание услуг юриста. Учитывая то, что пожилая женщина действительно потеряла крупную сумму денег, когда в 90-е годы была вкладчицей финансовой пирамиды, она поверила звонившим.

Спустя несколько дней заявительнице сообщили, что сертификаты в размере 350 тысяч у них закончились и предложили сертификат на 400 тысяч рублей, перечислив им разницу. Не усомнившись в их словах, гражданка перевела 50 тысяч рублей на указанный злоумышленниками счет.

В тот же день она получила новое предложение – оформить дебетовую карту, на которую ежемесячно будет начисляться 7 % от остатка. Специалисты пообещали перевести положенную компенсацию на карту, однако предупредили, что ее активация возможно лишь при балансе не менее 500 тысяч рублей. Позже потребовалось оплатить оформление карты, услуги юриста, комиссию за пополнение сета, страхование переводов и услуги по пересылке.

Не дождавшись обещанных выплат 83-летняя сибирячка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.