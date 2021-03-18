Преподавателя иркутского вуза обвиняют в получении взятки

По информации Следственного комитета, он регулярно получал их от студентов.

Прокуратура Кировского района Иркутска обвиняют 54-летнего мужчину в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Следствием установлено, что в 2015-2016 году преподаватель одного из Иркутских вузов неоднократно получал взятки от студентов в общей сумме более 170 тыс. рублей.

Денежные средства передавались за выполнение вместо учащихся выпускных квалификационных работ, что способствовало их допуску к итоговой государственной аттестации и получению документов о высшем образовании.