Новости

Игорь Кобзев: «Мы не можем просто взять и опустить до минимума налоговые ставки»

В своем послании «О положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях областной государственной политики на 2021 год» губернатор Иркутской области сделал акцент на новом налоговом режиме для предпринимателей.

<p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров.</p>

Послание губернатора Иркутской области 2021.
Фото: Андрей Фёдоров.

Отмену специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход и переход налогоплательщиков на патентную систему налогообложения глава Иркутской области назвал одним из проблемных вопросов, который волнует многих предпринимателей и вызывает у них ряд вопросов по толкованию норм федерального закона.

– Тема очень спорная и непростая. Поэтому все решения мы будем принимать аккуратно и без спешки, – прокомментировал ситуацию Игорь Кобзев. – Скажу сразу, мы не можем просто взять и опустить до минимума налоговые ставки – это приведет к существенным выпадающим доходам бюджета и проблемам с исполнением социальных обязательств. Мы ищем сбалансированное решение.

Губернатор поручил министерству экономического развития Иркутской области по результатам первого квартала 2021 года провести соответствующий анализ, выделить наиболее пострадавшие от изменений налогового законодательства и от последствий пандемии отрасли, и при необходимости сформировать для них новые меры поддержки.

Читайте также:

Игорь Кобзев о лесном комплексе – тотальная цифровизация и глубокая переработка
18 марта 2021
Кобзев: Основная задача строительной отрасли в 2022 году – стабилизировать рынок через наращивание ввода жилья
18 марта 2021

Он также поручил правительству проработать механизмы доступа самозанятых граждан к льготным кредитным ресурсам и мерам поддержки, в том числе за счет развития системы микрофинансирования и гарантийной поддержки. 

<p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров.</p>

Послание губернатора Иркутской области 2021.
Фото: Андрей Фёдоров.


<p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров.</p> <p>Послание губернатора Иркутской области 2021.<br /> Фото: Андрей Фёдоров.</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Послание губернатора 2021":
Все материалы сюжета (4)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании