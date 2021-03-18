Игорь Кобзев: «Мы не можем просто взять и опустить до минимума налоговые ставки»

В своем послании «О положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях областной государственной политики на 2021 год» губернатор Иркутской области сделал акцент на новом налоговом режиме для предпринимателей.

Послание губернатора Иркутской области 2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Отмену специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход и переход налогоплательщиков на патентную систему налогообложения глава Иркутской области назвал одним из проблемных вопросов, который волнует многих предпринимателей и вызывает у них ряд вопросов по толкованию норм федерального закона.

– Тема очень спорная и непростая. Поэтому все решения мы будем принимать аккуратно и без спешки, – прокомментировал ситуацию Игорь Кобзев. – Скажу сразу, мы не можем просто взять и опустить до минимума налоговые ставки – это приведет к существенным выпадающим доходам бюджета и проблемам с исполнением социальных обязательств. Мы ищем сбалансированное решение.

Губернатор поручил министерству экономического развития Иркутской области по результатам первого квартала 2021 года провести соответствующий анализ, выделить наиболее пострадавшие от изменений налогового законодательства и от последствий пандемии отрасли, и при необходимости сформировать для них новые меры поддержки.

Он также поручил правительству проработать механизмы доступа самозанятых граждан к льготным кредитным ресурсам и мерам поддержки, в том числе за счет развития системы микрофинансирования и гарантийной поддержки.