«Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу» - Сбер поддержал издание энциклопедии для детей

В Иркутске вышла в свет новая энциклопедия для детей младшего и среднего школьного возраста от журнала «Сибирячок». Партнером, оказавшим финансовую поддержку изданию «Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу», выступил Байкальский банк ПАО Сбербанк.

Детская энциклопедия посвящена Байкалу, впервые была создана редакцией журнала «Сибирячок» в 2002 году. Книга объединила научно-популярные и игровые материалы о Байкале для детей и имела большой успех среди жителей Иркутской области и других регионов. Идею переиздания энциклопедии ее авторы озвучивали на протяжении нескольких лет. За это время копилка материалов журнала «Сибирячок» на природно-экологическую тему пополнилась, изменились технологии книгоиздания и формат подачи энциклопедических знаний. Идею нового формата энциклопедии «Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу. Водный мир» в 2020 году поддержал Сбербанк, в марте 2021 года книга была напечатана.

Презентация издания состоялась 18 марта в Иркутске в библиотеке им. Молчанова-Сибирского. Авторы и создатели детской книги рассказали о разделах энциклопедии «Удивительное путешествие Сибирячка по Байкалу. Водный мир». Все материалы включают в себя вопросы и ответы о Байкале, темы защиты озера и его исследования, значительная часть публикаций посвящена водным обитателям озера.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка: «Много технологических возможностей для получения знаний существует в современном мире, но книга была, есть и остается самым драгоценным источником информации, эмоций и воспитания. Уверена, что изданная новая энциклопедия Сибирячка, путешествующего по Байкалу, станет для маленьких читателей проводником в удивительный мир природы озера, покажет всю его красоту. Байкальский банк Сбербанка сейчас много внимания уделяет направлению развития ответственного и природного туризма на Байкале, мы реализуем и проекты стратегии ESG, поддерживаем т.н. «зеленым финансированием» своих партнеров, так же соблюдающих принципы ответственного отношения к окружающему миру. Уверена, что правильное отношение людей к природным ценностям своих территорий необходимо закладывать с детства и издание книг, подобных «путешествию Сибирячка», отлично выполняет такую задачу».

Олеся Полунина, заместитель министра Министерства культуры и архивов Иркутской области: ««Сибирячок» на понятном детям языке расскажет школьником нашего края об уникальном озере, которое надо ценить и сохранять. И очень важно, что такой ценный проект реализован «рука об руку» с партнерами, которые разделяют и поддерживают идеи правильного экологического воспитания детей. Мы благодарны Байкальскому банку Сбербанка за такую важную поддержку».

Татьяна Тихонова, главный редактор журнала «Сибирячок»: «В течение всего периода своего существования журнал «Сибирячок» выполняет задачу экологического просвещения и воспитания подрастающего поколения. Через наши рассказы и рубрики мы транслируем детям бережное отношение к природе, говорим о необходимости заботливого отношения ко всему живому на планете. Особое и самое значимое место в этом направлении отводится теме сохранения природы озера Байкал. Прекрасно, что у детского издания есть помощник - Байкальский банк Сбербанка, благодаря его участию энциклопедия издана и станет хорошим помощником для детей в познании мира, в формировании отношения к природе родного края».

Авторы книги, среди которых более 20 кандидатов наук, учли все условия детского формата печати, в т. ч. форму подачи материала: серьезные научные материалы отредактированы с учётом детского восприятия, имеют сопровождающие игровые элементы, либо трансформированы в другой более интересный для детской аудитории формат. Книга в доступной и увлекательной форме помогает детям разобраться в системе взаимодействия живых организмов, живущих в Байкале.

Алена Широкая, кандидат биологических наук, ст. научный сотрудник ЛИН СО РАН, один из авторов книги: «Свое путешествие по жизни, свои первые открытия ребенок начинает именно с книги, и прекрасно, что мы все вместе помогаем детям совершать правильные путешествия. Писать материалы для этого издания было особенно приятно и очень не просто, ведь научные исследования нужно было переложить на понятный детям формат. Все получилось, потому что идея и совместная поддержка всех, кто причастен к изданию энциклопедии, вдохновляли».

Энциклопедия издана тиражом в 1000 экземпляров, является социальным проектом - книга бесплатно передается в библиотеки образовательных учреждений Иркутской области, воспитанникам детских домов региона, а также будет вручаться победителям творческого конкурса к 30-летию журнала «Сибирячок», участникам детских мероприятий, посвященных вопросам эко-воспитания и эко-культуры.