Игорь Кобзев о лесном комплексе – тотальная цифровизация и глубокая переработка

Игорь Кобзев в своём послании назвал развитие лесного комплекса «очень проблемным направлением», и поставил перед отраслью амбициозную задачу: к 2024 году полностью переориентировать обрабатывающую лесную промышленность региона на глубокую переработку с применением безотходных технологий.

– В прошлом году я начал с того, что поставил задачу тотальной цифровизации и контроля за лесной отраслью! – напомнил он и отметил, что с 1 января 2021 года Иркутская область вошла в число пяти регионов страны, где реализуется пилотный проект по отслеживанию всего оборота древесины.

Также, по информации губернатора, в области работает информационная система Лесрегистр – мощный инструмент борьбы с нелегальными заготовителями. Разработанная система будет совершенствоваться, в том числе путем внедрения контроля в онлайн-режиме за всеми рубками и проводимым лесовосстановлением на территории региона. В дальнейшем по согласованию с Рослесхозом она будет интегрирована в федеральную систему контроля за оборотом древесины.

Игорь Кобзев сделал в послании особый акцент на том, что с 2022 года будет запрещен экспорт круглого леса и грубо обработанной древесины, в связи с чем перед лесным комплексом Иркутской области стоит достаточно амбициозная задача – к 2024 году полностью переориентировать обрабатывающую лесную промышленность региона на глубокую переработку с применением безотходных технологий.

– Сегодня мы проводим эксперимент по созданию производства химико-термической массы из лиственных пород деревьев и неделовой древесины, которые на лесосеках уничтожаются за ненадобностью. Завод планируется разместить в Усолье-Сибирском. При положительном результате эксперимента такие предприятия будем создавать в других районах области, – сказал губернатор.

Кроме этого он отметил, что в регионе реализуется 7 инвестиционных проектов в сфере освоения лесов, из которых четыре включены Минпромторгом России в перечень приоритетных.

– Регион нуждается в мощных инвестиционных проектах, нацеленных на развитие деревянного домостроения с применением самых современных технологий, – считает Кобзев. – Уже сегодня проведен ряд переговоров с крупными компаниями. И я попрошу министерство лесного комплекса и министерство экономического развития продолжать работу в этом направлении.

Минэкономразвития по поручению губернатора также должно разработать необходимый механизм по запуску в Иркутской области в 2021 году программы лизинговой поддержки обрабатывающих отраслей, в том числе для проектов в лесной промышленности.