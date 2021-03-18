Крупных застройщиков привлекут на Дальний Восток

О целях программы «Дальневосточная ипотека» на ближайшие годы рассказал в рамках онлайн-форума «ProДФО» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Как отметил министр, основным вызовом Минвостокразвития видит увеличение объемов ввода нового жилья.

– Цель программы «дальневосточная ипотека» – улучшить жилищные условия молодых семей, а не простимулировать спекуляции. Наша главная задача - строить. И основные усилия будем прикладывать не к расширению механизмов выдачи очень дешевых денег, а к росту предложения жилья, что в результате опустит цены и сделает его еще более доступным для граждан, – отметил Алексей Чекнуков.

Он акцентировал внимание на том, что лучший способ сдержать цену на любой товар – увеличить предложение.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено привлечь в регионы Дальневосточного федерального округа крупных застройщиков проектами комплексной застройки объемом от 100 тыс кв метров.

– Строить нужно комплексно, планируя сразу кварталами, создавать новое качество жизни, чтобы люди получали не коробку и квадратные метры, а комфортные тротуары, общественные пространства, детские площадки. Школу, детский сад, магазины, социально-бытовые предприятия – в шаговой доступности. Не только функционально, но и красиво. Вот это все мы называем общим термином – «Дальневосточный квартал». 100 - 150 тысяч квадратных метров, целый квартал, куда людям хочется переезжать и жить, - подчеркнул министр.