Кобзев: Основная задача строительной отрасли в 2022 году – стабилизировать рынок через наращивание ввода жилья

По этому показателю регион находится на третьем месте среди субъектов Сибирского федерального округа. Эти данные привёл в своём послании губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

При этом, отметил глава региона, в минувшем году в Приангарье, как и по всей стране, произошло значительное увеличение стоимости жилья – в том числе, вызванное пониженными ипотечными ставками. Это привело к значительному росту спроса. Поэтому основная задача строительной отрасли в 2022 году – стабилизировать рынок через наращивание ввода жилья.

– Как мы планируем это сделать? Процесс строительства здания растянут во времени, и начинается он с выбора земельного участка и подготовки проекта. На федеральном уровне есть достаточное количество хорошо зарекомендовавших себя инструментов стимулирования жилищного строительства, и один из них – программа «Стимул», – пояснил Кобзев.

По его словам, на ближайшие три года Иркутской области из федерального бюджета по программе «Стимул» будет выделено более 4 млрд рублей. Это шестой показатель по России и первый среди субъектов Сибири.

– Только с помощью этих средств мы должны построить к 2024 году 1,8 млн кв. м нового жилья, – заявил губернатор. – Софинансирование из областного и муниципальных бюджетов составит около 200 млн рублей. Застройщики могут направить их на технологическое подключение новых жилых комплексов к инженерным коммуникациям, прокладку ливневых канализаций и строительство дорог.