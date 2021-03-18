Райффайзенбанк усиливает направление по работе с финансовыми институтами

К команде
Работа с финансовыми институтами — одно из ключевых направлений в CIB Райффайзенбанка. В ближайшие годы банк планирует увеличить объем бизнеса вдвое и нарастить клиентскую базу в этом сегменте.
«Райффайзенбанк — давний партнер многих финансовых институтов. Мы активно развиваем работу как с банками, так и со всеми видами небанковских финансовых институтов и видим большой потенциал сегмента. Перед Татьяной стоят амбициозные задачи: формирование практически с нуля полноценной продуктовой команды, разработка и поэтапное внедрение продуктовой стратегии для направления корреспондентских отношений. Наша задача — предлагать клиентам лучшие на рынке решения. Татьяна имеет многолетний опыт работы в банковской сфере и высококлассную экспертизу в реализации сложных проектов. Уверена, ее приход выведет направление на качественно новый уровень», — сказала Дина Меркулова, руководитель отдела по работе с финансовыми институтами.
Татьяна работает на банковском рынке более 25 лет. До прихода в Райффайзенбанк она в составе команды банка «Открытие» занималась проектами автоматизации и оптимизации процессов по исполнению платежей в рублях и иностранной валюте, оптимизацией комиссионных расходов на исполнение платежей. До этого на протяжении 11 лет Татьяна возглавляла операционный департамент в банке «Креди Агриколь КИБ».
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.