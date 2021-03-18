Райффайзенбанк: курьерская доставка стала главным способом получения банковской карты

Большинство клиентов предпочитают получить дебетовую карту с помощью курьера вместо того, чтобы идти за ней в отделение, показало исследование Райффайзенбанка. Доставку выбирают в среднем в 70% случаев. Популярность доставки карты до банковского офиса несколько выросла только летом 2020 года.

В 2019 году курьеры доставили три четверти дебетовых карт, в 2020-м — 70%, выяснили аналитики Райффайзенбанка. За первые месяцы 2021 года на курьерскую доставку пришлось более 70% выданных дебетовых карт.

И если в 2019 году спрос на доставку был стабильным весь год, то в 2020-м значения колебались. Так, в мае и июне почти 80% карт клиенты получили с курьером. А с июля по октябрь клиенты несколько чаще стали забирать карты в отделениях — доля доставки в этот период составляла 65%. Это совпало с моментом снятия большинства ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, в крупных российских городах. Однако уже к ноябрю доля доставки снова выросла и вплоть до марта 2021 года держится на уровне 70%.

«Курьерская доставка — удобный способ получить пластиковую карту. Он подходит новым клиентам банка: так можно оформить первый продукт и получить доступ к цифровым сервисам без визита в отделение. Отношение к пластику постепенно меняется — мы видим, что клиенты чаще используют NFC и технологии бесконтактной оплаты для повседневных покупок. Команда банка стремится сделать финансовые услуги мгновенными и максимально удобными для клиентов, поэтому мы активно создаем новые цифровые сервисы. Ранее мы уже добавили полные реквизиты карты в интернет- и мобильный банк Райффайзен-Онлайн , что позволило клиентам совершать операции, даже если физического пластика нет под рукой. — отметил Павел Лоуцкер, руководитель команды роста некредитных продуктов Райффайзенбанка.