Райффайзенбанк: курьерская доставка стала главным способом получения банковской карты

Большинство клиентов предпочитают получить дебетовую карту с помощью курьера вместо того, чтобы идти за ней в отделение, показало исследование Райффайзенбанка. Доставку выбирают в среднем в 70% случаев. Популярность доставки карты до банковского офиса несколько выросла только летом 2020 года.
В 2019 году курьеры доставили три четверти дебетовых карт, в
И если в 2019 году спрос на доставку был стабильным весь год, то в
«Курьерская доставка — удобный способ получить пластиковую карту. Он подходит новым клиентам банка: так можно оформить первый продукт и получить доступ к цифровым сервисам без визита в отделение. Отношение к пластику постепенно меняется — мы видим, что клиенты чаще используют NFC и технологии бесконтактной оплаты для повседневных покупок. Команда банка стремится сделать финансовые услуги мгновенными и максимально удобными для клиентов, поэтому мы активно создаем новые цифровые сервисы. Ранее мы уже добавили полные реквизиты карты в интернет- и мобильный банк
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.