Группа RBI сосредоточится на финансировании проектов в области возобновляемых источников энергии

Группа Raiffeisen Bank International (RBI) выступает за развитие экологически безопасных технологий и намерена сфокусироваться на проектах в области возобновляемых источников энергии. Стратегия банка предусматривает увеличение кредитного риска, прежде всего, в области ветряных и солнечных технологий, которые получили существенное развитие благодаря технологическому прогрессу последних лет.

В то же время группа решила существенно сократить участие в проектах, связанных с энергетическим углем. Правление RBI приняло директиву, согласно которой портфель углеродного финансирования группы будет сокращен. Директива предусматривает прекращение сотрудничества с компаниями, которые получают более 25% своей выручки от добычи или торговли энергетическим углем. RBI не будет выдавать таким компаниям новые кредиты, а действующие займы должны быть погашены до 2030 года. На конец 2020 года общий объем непогашенного кредитного портфеля таких клиентов составил 1,4 миллиарда евро, что соответствует примерно 0,7% общего объема корпоративных кредитов RBI. Кроме того, группа уже сейчас прекращает предоставлять финансовые услуги электростанциям, работающим на угле, и угольным шахтам и не участвует напрямую в финансировании таких компаний.

«Принимая это стратегическое решение, мы делаем важный шаг на пути к достижению целей ЕС в области защиты климата», — сказал Йохан Штробль, глава Группы RBI. — Отказ от финансирования проектов, связанных с энергетическим углем, — причем не только группой RBI, но и растущим числом банков по всему миру — создает дополнительные условия для необратимого процесса декарбонизации».

Решение RBI в. отношении поддержки возобновляемых источников энергии было принято после появления в декабре 2020 года договоренностей глав государств и правительств ЕС, согласно которым страны ЕС к 2030 году планируют сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом. Согласно планам RBI, к 2025 году около одной трети корпоративных кредитов группы должны соответствовать ESG-принципам . По состоянию на конец 2020 года доля таких кредитов составляла около 10%.

«Сокращение углеродного следа в нашей экономике и нашей жизни в целом не исключительная ответственность компаний. Финансовая отрасль также может внести значительный вклад в разработку социально ответственных продуктов, а также в консультирование клиентов по вопросам ESG, — отметил Питер Ленх, член правления RBI, отвечающий за корпоративный банкинг. — Преимущества устойчивого финансирования для наших клиентов очевидны, это в том числе расширение источников финансирования и их более привлекательная стоимость в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

Эта инициатива группы согласуется с программой RBI ESG, направленной на достижение устойчивого роста в сегменте зеленого и социального финансирования в Австрии, Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). RBI — крупнейший эмитент зеленых облигаций Австрии общим объемом 1,3 миллиарда евро. Также RBI стала первой австрийской банковской группой, подписавшей Принципы ответственной банковской деятельности ООН.