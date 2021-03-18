Ипотечный портфель банка «Открытие» в Иркутске достиг 2 млрд рублей

По итогам 2020 года банк «Открытие» в Иркутской области в два раза нарастил портфель ипотечных кредитов – на 1 января 2021 года он составил 2 млрд рублей, сообщают в банке.

Объемы ипотечных выдач при этом выросли в 1,4 раза – до 1,1 млрд рублей. 495 семей региона стали обладателями собственного жилья благодаря ипотечным программам банка «Открытие» – в 1,3 раза больше, чем в 2019 году.

Около 20% всех выдач в регионе пришлось на ипотеку по программам господдержки. Так, по программе «Господдержка-2020» по начальной ставке 6,5% (далее она снижалась банком до 5,99%) было выдано 69 кредитов на 209 млн рублей. По «Семейной ипотеке» (по ставке 4,7%) – 6 кредитов на 14 млн рублей. 31 кредит на 53 млн рублей банк выдал в рамках «Военной ипотеки». По «Дальневосточной ипотеке» был выдан 1 ипотечный кредит на 3 млн рублей.

Большим спросом пользовались программы рефинансирования ипотечных кредитов – на них пришлось 28% от общего объема выдач – 303 млн рублей.

44% от общего объема ипотечных выдач составили кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке, 28% – на жилье в новостройках.

«Запуск программ с государственной поддержкой по ипотеке дал новый толчок для роста покупательского спроса на новостройки в сложный период пандемии. Банк «Открытие» в течение всего 2020 года активно аккредитовывал строящиеся жилые комплексы, благодаря чему клиенты смогли рассчитывать на еще более лояльные условия при покупке жилья в новостройках. В 2021 году продолжится рост стоимости квадратного метра жилья, ставки по кредитованию, скорее всего, тоже пойдут вверх вслед за движением ключевой ставки. Тем, кто планирует купить квартиру в 2021 году с помощью ипотечного кредита, я советую не оттягивать этот момент, пока соотношение между стоимостью жилья и процентной ставкой находится на приемлемом уровне», – отмечает управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.