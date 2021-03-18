Каждый третий покупатель ИСЖ в банке «Открытие» готов инвестировать на максимальный срок в 7 лет

Доля 7-летних ИСЖ в продажах инвестиционного страхования жизни «Росгосстрах Жизнь» в банке «Открытие» составила треть от всех новых полисов в 2020 году. Клиенты хотят вкладывать на длинные сроки из-за нестабильности на рынках и желания защитить свои средства надолго, сообщают в банке.

С момента старта продаж 7-летних ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь» (весной 2020 года) в банке «Открытие» такой срок инвестирования выбрали 3,5 тыс. клиентов. Они доверили компании порядка 2 миллиардов рублей.

Раньше клиенты «Росгосстрах Жизнь» могли заключить договор ИСЖ только на 3 или 5 лет, причем доля трехлетних договоров была выше, чем пятилетних. Однако сейчас 7-летние ИСЖ составляют 30% всех продаж ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь» и пользуются повышенным спросом.

«Росгосстрах Жизнь» в 2020 году работала над популяризацией «длинных» полисов. В частности, у нас появились продукты с функцией автоотзыва, которые позволяют клиенту получить не только доход при наступлении указанного в договоре события, но и все тело инвестиции, и выбрать новое направление для инвестиций. Мы видим, что клиенты заинтересованы в покупке таких «длинных» полисов, и делают это максимально осознанно: по таким продуктам минимальное количество жалоб и расторжений. Я объясняю это очень просто: чтобы клиент решил инвестировать деньги на долгий срок, ему надо как можно лучше объяснить продукт. Такие клиенты действительно лучше понимают, что они купили. А для банка это продукт, который гармонично дополняет его линейку, поскольку на примере клиентов «Открытия» мы видим: люди не просто не боятся долгосрочных инвестиций в ИСЖ, они голосуют за них местом в своем портфеле», – говорит руководитель управления инвестиционного страхования жизни «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.