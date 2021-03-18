Деревня Малая Еланка станет приоритетной территорией комплексного развития в Приангарье

Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на оглашении послания «О положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях областной государственной политики на 2021 год».

Напомним, что в конце прошлого года был принят федеральный закон о комплексном развитии территорий, который должен облегчить инвесторам выкуп старых домов у собственников и обеспечить комплексное развитие на достаточно больших площадях. Среди задач, которые в связи с этим губернатор поставил перед региональной строительной отраслью – определиться с такими площадками и подготовить областную нормативно-правовую базу.

– Поручаю министерству строительства совместно с муниципальными образованиями отработать эти вопросы и определить зоны комплексного развития территорий до 1 мая 2021 года, – сказал губернатор. – А муниципальные органы власти прошу задействовать дополнительные территориальные резервы, расположенные на территории муниципалитетов, вне зависимости от разграничения прав на землю.

Одной из приоритетных территорий под комплексное развитие определена площадка в деревне Малая Еланка, где, по словам губернатора, есть возможность создать целый микрорайон со всей инфраструктурой.

Игорь Кобзев дал поручение Службе архитектуры Иркутской области подготовить план комплексного развития территории в деревне Малая Еланка и рассмотреть его на заседании Градостроительного совета.