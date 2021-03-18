Братскжелезобетон внедряет систему бережливого производства

Внедрять ее помогают специалисты Федерального центра компетенций, сообщают в администрации Иркутской области.

Пилотным участком на КБЖБ был выбран цех по производству дорожных плит. Сегодня он производит 78 плит в день, а к середине июля планирует выпускать 90. Таким образом, к моменту окончания проекта производительность труда на участке вырастет на 16%.

В дальнейшем руководство комбината будет тиражировать полученные знания по эффективной организации труда в других цехах.

Напомним, сегодня в нацпроекте «Производительность труда» принимают участие 24 предприятия Иркутской области. Все они имеют возможность получить дополнительную господдержку в виде налоговых льгот, бесплатно переобучить персонал или повысить его квалификацию, а также получить льготный займ в Фонде развития промышленности Иркутской области – до 300 млн рублей сроком на пять лет под 1%.