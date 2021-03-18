En+Group и ИГУ подписали соглашение о сотрудничестве в создании Международного центра водных ресурсов

Работы по проекту ведутся при взаимодействии с ВЭБ.РФ в рамках комплексного развития Байкальска, сообщают в пресс-службе вуза.

Совместная деятельность En+ Group и ИГУ будет направлена на развитие системы экологического мониторинга в районе Байкальска: долговременный мониторинг экологической ситуации в ходе рекультивации БЦБК и реализации проекта МЦВР.

Среди возможных направлений сотрудничества также указаны проведение комплексных работ в области оценки загрязненности воды оз. Байкал и смежных водных бассейнов по разным направлениям; подготовка и повышение квалификации специалистов в области экологических исследований Байкала и пр.

Благодаря заключенному соглашению при реализации Международного центра водных ресурсов предполагается создание специализированной лаборатории и кафедры ИГУ, занимающейся научно-прикладными исследованиями озера Байкал.

En+ Group имеет опыт взаимодействия с научно-исследовательскими институтами.

Так, уже несколько лет компания проводит экспедиции экологического мониторинга совместно с учеными из МГУ им. М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова РАН. Кроме того, En+Group работает над проектом оценки экологических и социальных проблем Байкальской природной территории. Создание Международного центра водных ресурсов станет стимулом для дальнейшей реализации научного потенциала всего региона.

Реализация этого масштабного инвестиционного проекта позволит возродить значительные территории на месте бывшего БЦБК и использовать их для создания научного-образовательного кластера на берегу озера Байкал.

– Международный центр водных ресурсов станет современной базой для научных исследований, образовательных и волонтерских проектов на Байкале. En+ Group, ведя свою деятельность на территории Иркутской области, уже осуществляет экологический мониторинг озера и экосистем, а также ряд других проектов в области устойчивого развития. Сотрудничество с одним из ведущих академических центров Сибири значительно повысит научный потенциал проекта, а также создаст синергетический эффект для дальнейшего развития науки и системы высшего образования в регионе, – отметил Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group.

ИГУ является одним из ведущих российских университетов в вопросах изучения Байкала. В университете работают международно-признанные специалисты, которые активно исследуют экосистему озера, осуществляют мониторинг его состояния, при университете действует кафедра водных ресурсов ЮНЕСКО.