МЧС следит за уровнем воды в реке Скипидарка в Усолье-Сибирском

Из-за повышения температур она может подтопить близлежащие дома, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Для беспрепятственного пропуска воды по руслу сотрудники пожарно-спасательной части № 56 по охране города Усолья-Сибирского совместно с представителями ВСЖД и дорожной службы сегодня в течение дня освободили ото льда водопропускные трубы и пропилили вдоль реки траншею на участке от железнодорожного моста до федеральной трассы. Длина траншеи составила около 500 метров.

Для предотвращения подтопления ближайших приусадебных участков силами городской администрации была проведена отсыпка дамбы.

В настоящее время дороги в городе находятся в проезжем состоянии. Подтопленных домов и участков нет. Мониторинг паводковой обстановки на реке Скипидарке ведётся непрерывно. В случае угрозы подтопления противопаводковые мероприятии будут продолжены. Силы и средства служб экстренного реагирования находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.