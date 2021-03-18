Кампус Образовательного центра «Персей» начал работу в Иркутской области

Новая профильная смена по подготовке обучающихся 8-11-х классов для заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, сообщают в администрации области.

В течение смены лучшие педагоги Иркутской области будут готовить старшеклассников к финалу Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада включает задания по здоровому образу жизни и основам медицинских знаний, безопасности в быту и на транспорте.

Особое внимание уделяется вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, автономного пребывания в природной среде, оказанию первой помощи пострадавшим. Старшеклассников ожидают задания из курса по основам военной службы.

Профильная смена предполагает практические и теоретические задания. Завершится образовательный модуль итоговыми испытаниями. Впереди же ребят ждет финал Всероссийской олимпиады школьников, который пройдет в Нижнем Новгороде с 24 по 30 апреля. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады получают льготы при поступлении в российские вузы.