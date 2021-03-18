Правительство Приангарья и ДОМ.РФ подписали Меморандум о методическом сопровождении комплексного развития территорий

Фонд разрабатывал дизайн-проекты общественных пространств в Иркутске, Ангарске и Тулуне, сообщают в областной администрации.

Так, в Тулуне Фондом подготовлены материалы по градостроительной концепции и концепции благоустройства микрорайонах Березовая Роща и Угольщиков, дизайн-код улиц Ленина и Коммуны, проект благоустройства улицы Коммуны, проект интеграции в городскую среду возводимой дамбы.

В Ангарске Фонд разработал мастер-план трёх территорий и дизайн-проект участка набережной реки. После презентации проекта глава региона поручил скомпоновать комплексное развитие территорий в Ангарске и благоустройство набережной реки.

В рамках совещания состоялось подписание меморандума о намерении использования облигаций для финансирования жилищных проектов. Стороны отметили, что документ должен стать отправной точкой для применения нового механизма строительства инфраструктуры. Это направление будет способствовать дальнейшему освоению территорий, включая строительство социальной, коммерческой, инженерной инфраструктуры.