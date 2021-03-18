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Капитальный ремонт здания центра занятости в Братске завершат в сентябре

Проведены конкурентные процедуры по определению подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту центра занятости населения в Братске, сообщают в администрации Иркутской области.

Напомним, проект по модернизации службы реализуется в рамках национального проекта «Демография». В соответствии с утвержденным дизайн-проектом будет проведен капитальный ремонт здания и внутренних помещений.  

При модернизации учреждения предусмотрено внедрение единого бренда служб занятости «Работа России», разработанный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации как фирменный стиль, отвечающий представлениям о современной, эффективной и клиентоориентированной организации. В обновленном центре занятости процесс поиска работы для жителей станет значительно удобнее и проще.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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