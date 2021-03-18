En+ Group и ИГУ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках создания Международного центра водных ресурсов

18 марта компания En+ Group и Иркутский государственный университет договорились о сотрудничестве. Совместная деятельность En+ Group и ИГУ будет направлена на развитие системы экологического мониторинга в районе Байкальска: долговременный мониторинг экологической ситуации в ходе рекультивации БЦБК и реализации проекта Международного центра водных ресурсов в Байкальске.

Соглашение укрепит отношения организаций при проведении научно-образовательных и прикладных исследований, а также инновационных проектов на территории Байкальской природной территории. Работы по проекту ведутся при взаимодействии с ВЭБ.РФ по комплексному развитию Байкальска. Совместная деятельность En+ Group и ИГУ будет направлена на развитие системы экологического мониторинга в районе Байкальска: долговременный мониторинг экологической ситуации в ходе рекультивации БЦБК и реализации проекта МЦВР.

В числе возможных направлений сотрудничества также указаны проведение комплексных работ в области оценки загрязненности воды оз. Байкал и смежных водных бассейнов по разным направлениям; подготовка и повышение квалификации специалистов в области экологических исследований Байкала. Благодаря заключенному соглашению при реализации Международного центра водных ресурсов предполагается создание специализированной лаборатории/кафедры ИГУ, занимающейся научно-прикладными исследованиями озера Байкал.

Проект Международного водного центра призван объединить в себе деятельность Компании в области устойчивого развития в Байкальском регионе, основы которой заложил общественный деятель Олег Дерипаска, а также дать новый импульс развитию науки. Компания En+ Group уже несколько лет занимается проведением экспедиции экологического мониторинга совместно с учеными из МГУ им. М. В. Ломоносова и Институтом проблем экологии и эволюции РАН, также совместно с WWF планируем в этом году проведение оценки экологических и социальных проблем Байкальской природной территории, совместно с международными экспертами ведется работа по оценке выбросов парниковых газов с водохранилищ. En+ Group планирует развивать эти научные направления в рамках водного центра. Кроме того, En+ Group работает над проектом оценки экологических и социальных проблем Байкальской природной территории. Создание Международного центра водных ресурсов станет стимулом для дальнейшей реализации научного потенциала всего региона.

Реализация этого масштабного инвестиционного проекта позволит возродить значительные территории на месте бывшего БЦБК и использовать их для создания научного-образовательного кластера на берегу озера Байкал.

ИГУ является одним из ведущих российских университетов в вопросах изучения Байкала. В университете работают международно-признанные специалисты, которые активно исследуют экосистему озера, осуществляют мониторинг его состояния, при университете действует кафедра водных ресурсов ЮНЕСКО. В настоящее время в Иркутском государственном университете на базе НИИ биологии ИГУ реализует рекордный проект долгосрочного экологического мониторинга Байкала: уже более 75 лет каждые 2 недели станция мониторинга «Точка №1» в районе поселка Большие Коты собирает сведения об основных характеристиках байкальской воды.

Александр Шмидт, ректор ИГУ подчеркнул, что «экобиотехнологии – одно из ведущих научных направлений, которое динамично развивается в Иркутском госуниверситете последнее время. В НИИ биологии ИГУ в настоящее время проводится много исследований в дополнение к многолетнему успешному опыту непрерывного экологического мониторинга озера Байкал. Надеемся, что на базе создаваемого Международного центра водных ресурсов будут в успешно реализованы научно-образовательные и научно-исследовательские проекты, для этого в ИГУ есть и опыт научных исследований, и высококвалифицированные научные кадры».

Как отметил представитель компании En+ Group, Алексей Арнаутов: «Международный центр водных ресурсов станет современной базой для научных исследований, образовательных и волонтерских проектов на Байкале. En+ Group, ведя свою деятельность на территории Иркутской области, уже осуществляет экологический мониторинг озера и экосистем, а также ряд других проектов в области устойчивого развития. Сотрудничество с одним из ведущих академических центров Сибири значительно повысит научный потенциал проекта, а также создаст синергетический эффект для дальнейшего развития науки и системы высшего образования в регионе».