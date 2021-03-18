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Полёты из Иркутска в Турцию начнутся 23 марта

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Это будет первый заграничный рейс в популярном курортном направлении после более чем годового перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе аэропорта.

23 марта чартерный рейс по маршруту Иркутск – Анталья выполнит авиакомпания Royal Flight на Boeing 757-200, рассчитанном на 235 посадочных мест. Обратный рейс запланирован на 2 апреля. Также в апреле Royal Flight выполнит ещё 5 рейсов по направлению Иркутск – Анталья и в обратном направлении.

Регулярные полёты в Анталью с 26 апреля начнёт AZUR Air. Перевозить пассажиров будут на Boeing 767 по понедельникам и четвергам. С 28 апреля полёты в Турцию открывает также Nordwind Airlines на Boeing 777-200.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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