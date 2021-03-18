ДОМ.РФ поможет Приангарью с методическим сопровождением комплексного развития территорий

Вопросы сотрудничества региона и ДОМ.РФ по ряду пилотных программ, нацеленных на улучшение городской среды и условий проживания населения, обсудили сегодня на совместном совещании Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель директора АО «ДОМ.РФ», генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Как сообщил глава региона, сотрудничество Правительства Иркутской области с Фондом ДОМ.РФ осуществляется, в том числе в рамках решения задачи создания комфортной городской среды. Фонд выполнил разработку дизайн-проектов общественных пространств в Иркутске, Ангарске и Тулуне.

Так, в Тулуне Фондом подготовлены материалы по градостроительной концепции и концепции благоустройства микрорайонах Березовая Роща и Угольщиков, дизайн-код улиц Ленина и Коммуны, проект благоустройства улицы Коммуны, проект интеграции в городскую среду возводимой дамбы. В городе Ангарске Фондом разработан мастер-план трёх территорий и дизайн-проект участка набережной реки. После презентации проекта глава региона поручил скомпоновать комплексное развитие территорий в Ангарске и благоустройство набережной реки.

– Дальнейшая реализация этих проектов планируется в рамках разных программ и механизмов, с учётом специфики проектов и видом работ: берегоукрепление, благоустройство, ремонт дорог. Рассматривается вопрос реализации проектов в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». А также планируется участие города Тулуна во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, - сказал Губернатор.

На совещании обсуждались темы развития жилищной сферы, предоставления льготной ипотеки, перспективы развития рынка арендного жилья, вопросы вовлечения в оборот земельных участков, механизмы финансирования создания инфраструктуры, инструменты развития индивидуального жилищного строительства и другие актуальные точки взаимодействия.

– Мы плотно сотрудничаем с Иркутской областью в части повышения качества городской среды. Так, на днях завершается Байкальский зимний градостроительный университет, организованный при нашей поддержке, участники которого разработали целый ряд проектов регенерации жилых районов Иркутска и развития территорий в Иркутской области. Важно, что новые проекты могут быть реализованы на вовлекаемых ДОМ.РФ земельных участках, – сказал Денис Филиппов.

В рамках совещания состоялось подписание меморандума о намерении использования облигаций для финансирования жилищных проектов. Стороны отметили, что документ должен стать отправной точкой для применения нового механизма строительства инфраструктуры. Это направление будет способствовать дальнейшему освоению территорий, включая строительство социальной, коммерческой, инженерной инфраструктуры.