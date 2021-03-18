Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов РФ с ростом выдачи кредитных карт в феврале

Национальное бюро кредитных историй на официальном сайте озвучило список регионов, где в феврале 2021 года был зафиксирован рост выдачи кредитных карт – в их число вошла Иркутская область.

В Приангарье кредитки стали выдавать чаще на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Динамика предоставления карт также наблюдается в Кемеровской области (+12,2%), Алтайском (+7,9%), Ставропольском (+4,3%) краях, а также в Приморском крае (+3,3%).

«В большинстве регионов РФ в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено сокращение количества выдачи новых кредитных карт», – отмечается в сообщении.

При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных новых кредиток среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида продемонстрировали Самарская область (-16,6%), Краснодарский край (-15,2%), Саратовская (-14,8%) и Нижегородская (-13,5%) области, а также Москва (-12,2%), Московская область (-11,3%) и Санкт-Петербург (-10,4%).