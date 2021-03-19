«Перейдите от слов к делу». Как получить грант на экопроект

«Беречь природу», «сохранять Байкал» – подобные фразы, хоть и набили оскомину, а говорят о важном. Но как перейти от разговоров к делу, от идей – к реальным проектам? Для многих экоактивистов таким толчком становится получение грантовой поддержки. Насколько сложно получить деньги на свою идею? Стоит ли бояться отчетности? Мы поговорили с двумя активистами, которые прошли этот путь.
История 1. «Сохраним водные объекты Байкала»
О проекте: В 2019 году в Байкальске реки Харлахта и Солзан вышли из берегов: паводок разрушил несколько мостов, подмыл десятки домов и изменил русла рек, а вместе с ними – привычные маршруты для отдыха. Как быть? За дело взялся Максим Истомин. Он подал на грантовый конкурс En+ Group волонтерский проект «Сохраним водные объекты Байкала». Основной идеей стало создание на основе снимков с квадрокоптера актуальной карты русел рек Байкальска, которая смогла бы помочь проложить новые безопасные маршруты для прогулок и сбора ягод, грибов, лекарственных трав.
Но это – еще не все. Получив финансовую поддержку проекта – 237 тысяч рублей, Максим Истомин, ученики школы № 11 Байкальска и студенты БТОТиС очистили от мусора береговую линию Харлахты и Солзана; обустроили вдоль рек четыре зоны отдыха информационными стендами, скамейками, столиками и костровищами; разработали и распространили листовку о проекте с правилами поведения на природе; провели фотовыставку «Сохраним реки нашего детства» и экоквест «Путешествие по рекам Слюдянского района»; организовали конференцию о раздельном сборе отходов и переработке вторсырья.
Максим Истомин: Участие в грантовом конкурсе дало, прежде всего, бесценный опыт: как в работе с документооборотом, так и в общении со СМИ. До этого я участвовал в других проектах – как исполнитель, а не руководитель, и могу сказать, что участие в проекте En+ Group отличается тем, что есть поддержка проекта со стороны СМИ. Интерес был большой, я дал 5-7 интервью, это огромный бонус.
Думаю, если бы не грант, этот проект не был бы реализован. Нужен был финансовый ресурс, толчок, чтобы можно было это сделать. Его дал En+ Group. Квадрокоптер, который мы получили по гранту, и сейчас не стоит без дела: мы снимаем фильмы о Байкальске, показываем город с высоты птичьего полета. Отзывы положительные: никто давно не видел, как выглядит город сверху. Также снимаем отдельные объекты, учимся делать трехмерные объекты, например, снимаем памятники – будем использовать это в дальнейшем.
Что бы я посоветовал тем, кто сомневается, подавать ли заявку на грант, кто не пробовал или боится сложностей? Я считаю, документации бояться не стоит. Все просто, понятно, есть кураторы, они всегда готовы помочь, все делают оперативно, простые вопросы можно решить по одному звонку. Нужно просто встать с пятой точки, сдвинуться и участвовать, а дальше все пойдет своим чередом. Мне это дало огромный толчок. В этом году мы участвуем в конкурсе снова: получив положительный опыт, решили продолжать начатое.
История 2. «Живые Берега Байкала»
О проекте: Размещение информационных материалов в наиболее посещаемых территориях озера Байкал (остров Огой, Малое море, камень Черского, памятники Орел, Бродяга) стало основной целью проекта «Живые Берега Байкала». В нем приняли участие 150 гидов – они помогли разработать информационные материалы на русском и английском языках о редких растениях и животных, уникальных памятниках археологии, формах ландшафта, бережном отношении к озеру. К проекту подключились туристические базы и гостиницы региона.
Проект получил грантовую поддержку En+ Group в 2020 году. В результате был создан информационный интернет-ресурс, на который можно перейти по QR-кодам, разработано и установлено 60 стендов, размещены памятки в гостиницах, турбазах, кафе и сувенирных магазинах, созданы новые принципы и правила поведения на Байкале.
Татьяна Постникова: Байкал прекрасен, единственное, что мы можем дать – это наше бережное отношение и желание его сохранить. Как гиды, я и мои коллеги видим, что туристический поток растет, антропогенная нагрузка все больше. Один из важных способов решения этой проблемы – создание инфраструктуры. Например, проблему «желтых гротов» можно решить с помощью установки туалетов. Но не только. Важно и просвещение, объяснение элементарных правил экоэтикета.
Мы начали эту работу еще до получения гранта: своими силами установили таблички на льду с просьбой не ломать ледовые наплески, не мусорить, не превращать гроты в туалеты – нам показалось это действенным. В этом году мы, заручившись поддержкой, продолжили работу – установили такие же таблички в большем количестве точек, более профессиональные и интересные. Параллельно появляются своды правил поведения на Байкале – не только в зимний период, но и в летний: на машинах, на ресепшнах гостиниц, в сувенирных магазинах, чтобы эта информация «преследовала» человека, куда бы он ни пошел, чтобы она постоянно была на глазах. В этом году это оказалось очень кстати. В связи с пандемией рост туристов на зимний Байкал значительно возрос, Инстаграм блогеров пестрит фото с Байкала, и часто в ракурсе мы видим свои информационные стенды. То есть они работают не только на тех, кто уже приехал, но и на тех, кто собирается посетить Байкал.
Грант, конечно, очень помог. Да, мы и без поддержки вели бы эту работу, но не в таком масштабе и не так легко, потому что были бы стеснены в финансах. А теперь у нас есть возможность сделать это на средства грантодателя. Второе, что ценно, – это одобрение самой идеи. Для меня это было очень важно. Иногда сомневаешься: прав я или не прав, может быть, это никому не нужно? Когда организация получает грант, заявку оценивают очень серьезные эксперты. Я знаю тех, кто оценивал нашу заявку, это очень уважаемые для меня люди, мне ценно их мнение. Если мы выиграли, значит они согласны и поддерживают меня – это вдохновляет.
Новым участникам конкурса советую здраво оценивать свои силы и возможности, но при этом ставить высокую цель. В процессе написания заявки аморфная идея приобретает очертания. Грант – это возможность превратить в некотором смысле идеалистическое начинание в проект, который будет реализован. У тебя может быть много идей, желаний, но когда тебе дают деньги: «Делай!» – и ты должен за них отчитаться, это становится реальностью. Переход от слов к делу.
Больше заявок – больше грантов
В 2021 году на конкурс экологических проектов компании En+Group поступило 150 заявок. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году. Число заявок выросло вместе с расширением географии конкурса: если раньше в нем участвовали Иркутск, Байкальск, Усть-Илимск и Дивногорск, то в этот раз добавились Ангарск, Миасс и Нижний Новгород. Увеличился и размер грантового фонда. В 2021 году он составит 10 000 000 рублей, а сумма запрашиваемого гранта – от 300 000 до 500 000 рублей.
Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», которую общественный деятель Олег Дерипаска, основатель компании, инициировал еще в 2011 году. Она направлена на защиту озера Байкал и иных водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года, в нее входят экологические, научные и просветительские проекты.
Компания окажет финансовую поддержку лучшим проектам в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий. Конкурс в 2021 году, как и прежде, реализуется в 4 номинациях: «Местная инициатива» (проекты развития волонтерских практик), «Передавая опыт» (проекты в сфере экопросвещения), «Объединяя ресурсы» (для социальных и экологических предпринимателей), «Наука и Практика» (для научных сообществ).
Заявки, поступившие на экспертизу в этом году, – самые разные. Например, Прибайкальский национальный парк предложил проект «Редкие виды Прибайкалья», предусматривающий создание двух микрорезерватов редких краснокнижных видов – монгольской жабы и узорчатого полоза на острове Ольхон. Журнал «Сибирячок» собирается провести Школу юного эколога «Экодемия Сибирячка» и познакомить ребят 5-12 лет с растительным и животным миром Байкала в форме увлекательного путешествия с героями журнала. Предприниматель Никита Россов намерен заняться экологизацией деятельности сыроварни «Милаша» в Иркутском районе – установить танкер для хранения сыворотки, остающейся после варки сыра, и раздавать ее фермерам для откорма животных, не допуская ее попадания в почву, сточные воды и реку Куду, впадающую в Ангару.
Как отмечают организаторы грантового конкурса, среди участников в этом году – немало победителей прошлого года: «Наша цель по развитию в регионах присутствия компании En+ Group новых экологических инициатив с долгосрочным эффектом приобретает отчетливые реальные очертания».
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Экспертная комиссия уже приступила к рассмотрению заявок. Итоги будут объявлены на сайте проекта 2021.enplus-grant.ru до 17 мая. Реализовать свои инициативы победители должны будут с 1 июня 2021 года по 1 июня 2022-го.
Подробности об условиях участия в грантовом конкурсе можно найти на сайте. Там же размещены обучающие вебинары для грантополучателей – о том, как подготовить заявку, составить бюджет проекта и т.д.
КСТАТИ. Где самые активные экоактивисты?
В 2021 году на грантовый конкурс En+ Group поступило рекордное количество заявок – 150. Пятерка самых активных городов выглядит так:
- Иркутск – 43 заявки
- Нижний Новгород – 29 заявок
- Дивногорск – 13 заявок
- Ангарск – 11 заявок
- Миасс – 10 заявок.