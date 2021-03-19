«Перейдите от слов к делу». Как получить грант на экопроект

«Беречь природу», «сохранять Байкал» – подобные фразы, хоть и набили оскомину, а говорят о важном. Но как перейти от разговоров к делу, от идей – к реальным проектам? Для многих экоактивистов таким толчком становится получение грантовой поддержки. Насколько сложно получить деньги на свою идею? Стоит ли бояться отчетности? Мы поговорили с двумя активистами, которые прошли этот путь.

Фото предоставлено организатором грантового конкурса.

История 1. «Сохраним водные объекты Байкала»

О проекте: В 2019 году в Байкальске реки Харлахта и Солзан вышли из берегов: паводок разрушил несколько мостов, подмыл десятки домов и изменил русла рек, а вместе с ними – привычные маршруты для отдыха. Как быть? За дело взялся Максим Истомин. Он подал на грантовый конкурс En+ Group волонтерский проект «Сохраним водные объекты Байкала». Основной идеей стало создание на основе снимков с квадрокоптера актуальной карты русел рек Байкальска, которая смогла бы помочь проложить новые безопасные маршруты для прогулок и сбора ягод, грибов, лекарственных трав.

Но это – еще не все. Получив финансовую поддержку проекта – 237 тысяч рублей, Максим Истомин, ученики школы № 11 Байкальска и студенты БТОТиС очистили от мусора береговую линию Харлахты и Солзана; обустроили вдоль рек четыре зоны отдыха информационными стендами, скамейками, столиками и костровищами; разработали и распространили листовку о проекте с правилами поведения на природе; провели фотовыставку «Сохраним реки нашего детства» и экоквест «Путешествие по рекам Слюдянского района»; организовали конференцию о раздельном сборе отходов и переработке вторсырья.

Максим Истомин: Участие в грантовом конкурсе дало, прежде всего, бесценный опыт: как в работе с документооборотом, так и в общении со СМИ. До этого я участвовал в других проектах – как исполнитель, а не руководитель, и могу сказать, что участие в проекте En+ Group отличается тем, что есть поддержка проекта со стороны СМИ. Интерес был большой, я дал 5-7 интервью, это огромный бонус.

Фото предоставлено организатором грантового конкурса.

Думаю, если бы не грант, этот проект не был бы реализован. Нужен был финансовый ресурс, толчок, чтобы можно было это сделать. Его дал En+ Group. Квадрокоптер, который мы получили по гранту, и сейчас не стоит без дела: мы снимаем фильмы о Байкальске, показываем город с высоты птичьего полета. Отзывы положительные: никто давно не видел, как выглядит город сверху. Также снимаем отдельные объекты, учимся делать трехмерные объекты, например, снимаем памятники – будем использовать это в дальнейшем.

Что бы я посоветовал тем, кто сомневается, подавать ли заявку на грант, кто не пробовал или боится сложностей? Я считаю, документации бояться не стоит. Все просто, понятно, есть кураторы, они всегда готовы помочь, все делают оперативно, простые вопросы можно решить по одному звонку. Нужно просто встать с пятой точки, сдвинуться и участвовать, а дальше все пойдет своим чередом. Мне это дало огромный толчок. В этом году мы участвуем в конкурсе снова: получив положительный опыт, решили продолжать начатое.

Фото предоставлено организатором грантового конкурса.

История 2. «Живые Берега Байкала»

О проекте: Размещение информационных материалов в наиболее посещаемых территориях озера Байкал (остров Огой, Малое море, камень Черского, памятники Орел, Бродяга) стало основной целью проекта «Живые Берега Байкала». В нем приняли участие 150 гидов – они помогли разработать информационные материалы на русском и английском языках о редких растениях и животных, уникальных памятниках археологии, формах ландшафта, бережном отношении к озеру. К проекту подключились туристические базы и гостиницы региона.

Проект получил грантовую поддержку En+ Group в 2020 году. В результате был создан информационный интернет-ресурс, на который можно перейти по QR-кодам, разработано и установлено 60 стендов, размещены памятки в гостиницах, турбазах, кафе и сувенирных магазинах, созданы новые принципы и правила поведения на Байкале.

Фото предоставлено организатором грантового конкурса.

Татьяна Постникова: Байкал прекрасен, единственное, что мы можем дать – это наше бережное отношение и желание его сохранить. Как гиды, я и мои коллеги видим, что туристический поток растет, антропогенная нагрузка все больше. Один из важных способов решения этой проблемы – создание инфраструктуры. Например, проблему «желтых гротов» можно решить с помощью установки туалетов. Но не только. Важно и просвещение, объяснение элементарных правил экоэтикета.

Мы начали эту работу еще до получения гранта: своими силами установили таблички на льду с просьбой не ломать ледовые наплески, не мусорить, не превращать гроты в туалеты – нам показалось это действенным. В этом году мы, заручившись поддержкой, продолжили работу – установили такие же таблички в большем количестве точек, более профессиональные и интересные. Параллельно появляются своды правил поведения на Байкале – не только в зимний период, но и в летний: на машинах, на ресепшнах гостиниц, в сувенирных магазинах, чтобы эта информация «преследовала» человека, куда бы он ни пошел, чтобы она постоянно была на глазах. В этом году это оказалось очень кстати. В связи с пандемией рост туристов на зимний Байкал значительно возрос, Инстаграм блогеров пестрит фото с Байкала, и часто в ракурсе мы видим свои информационные стенды. То есть они работают не только на тех, кто уже приехал, но и на тех, кто собирается посетить Байкал.

Татьяна Постникова, фото из личного архива.

Грант, конечно, очень помог. Да, мы и без поддержки вели бы эту работу, но не в таком масштабе и не так легко, потому что были бы стеснены в финансах. А теперь у нас есть возможность сделать это на средства грантодателя. Второе, что ценно, – это одобрение самой идеи. Для меня это было очень важно. Иногда сомневаешься: прав я или не прав, может быть, это никому не нужно? Когда организация получает грант, заявку оценивают очень серьезные эксперты. Я знаю тех, кто оценивал нашу заявку, это очень уважаемые для меня люди, мне ценно их мнение. Если мы выиграли, значит они согласны и поддерживают меня – это вдохновляет.

Новым участникам конкурса советую здраво оценивать свои силы и возможности, но при этом ставить высокую цель. В процессе написания заявки аморфная идея приобретает очертания. Грант – это возможность превратить в некотором смысле идеалистическое начинание в проект, который будет реализован. У тебя может быть много идей, желаний, но когда тебе дают деньги: «Делай!» – и ты должен за них отчитаться, это становится реальностью. Переход от слов к делу.

Больше заявок – больше грантов

В 2021 году на конкурс экологических проектов компании En+Group поступило 150 заявок. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году. Число заявок выросло вместе с расширением географии конкурса: если раньше в нем участвовали Иркутск, Байкальск, Усть-Илимск и Дивногорск, то в этот раз добавились Ангарск, Миасс и Нижний Новгород. Увеличился и размер грантового фонда. В 2021 году он составит 10 000 000 рублей, а сумма запрашиваемого гранта – от 300 000 до 500 000 рублей.

Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», которую общественный деятель Олег Дерипаска, основатель компании, инициировал еще в 2011 году. Она направлена на защиту озера Байкал и иных водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года, в нее входят экологические, научные и просветительские проекты.

Компания окажет финансовую поддержку лучшим проектам в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий. Конкурс в 2021 году, как и прежде, реализуется в 4 номинациях: «Местная инициатива» (проекты развития волонтерских практик), «Передавая опыт» (проекты в сфере экопросвещения), «Объединяя ресурсы» (для социальных и экологических предпринимателей), «Наука и Практика» (для научных сообществ).

Заявки, поступившие на экспертизу в этом году, – самые разные. Например, Прибайкальский национальный парк предложил проект «Редкие виды Прибайкалья», предусматривающий создание двух микрорезерватов редких краснокнижных видов – монгольской жабы и узорчатого полоза на острове Ольхон. Журнал «Сибирячок» собирается провести Школу юного эколога «Экодемия Сибирячка» и познакомить ребят 5-12 лет с растительным и животным миром Байкала в форме увлекательного путешествия с героями журнала. Предприниматель Никита Россов намерен заняться экологизацией деятельности сыроварни «Милаша» в Иркутском районе – установить танкер для хранения сыворотки, остающейся после варки сыра, и раздавать ее фермерам для откорма животных, не допуская ее попадания в почву, сточные воды и реку Куду, впадающую в Ангару.

Как отмечают организаторы грантового конкурса, среди участников в этом году – немало победителей прошлого года: «Наша цель по развитию в регионах присутствия компании En+ Group новых экологических инициатив с долгосрочным эффектом приобретает отчетливые реальные очертания».

Экспертная комиссия уже приступила к рассмотрению заявок. Итоги будут объявлены на сайте проекта 2021.enplus-grant.ru до 17 мая. Реализовать свои инициативы победители должны будут с 1 июня 2021 года по 1 июня 2022-го.

Подробности об условиях участия в грантовом конкурсе можно найти на сайте. Там же размещены обучающие вебинары для грантополучателей – о том, как подготовить заявку, составить бюджет проекта и т.д.

КСТАТИ. Где самые активные экоактивисты?

В 2021 году на грантовый конкурс En+ Group поступило рекордное количество заявок – 150. Пятерка самых активных городов выглядит так: