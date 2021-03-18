Вакцину против COVID-19 у животных презентуют в России в конце апреля

Информационный портал «Ветеринария и жизнь» сообщил на официальном сайте, что в России в конце апреля на X Международном ветеринарном конгрессе презентуют вакцину против COVID-19 у животных.

«Этот ветеринарный препарат разработан учеными подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных. Вакцина находится на стадии регистрации и появится на рынке в ближайшее время. Уже открыт предзаказ на новый препарат», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия пройдет круглый стол, посвященный угрозам заноса инфекции COVID-19 в популяции животных и мерам профилактики. Разработчики расскажут, как проходили испытания новой вакцины, насколько эффективен этот препарат и каких животных рекомендуется прививать.

«Также эксперты рассмотрят вопросы опасности заражения домашних животных новым коронавирусом и обсудят, что делать в сложившейся ситуации владельцам зверохозяйств, ведь известно, что одни из восприимчивых к COVID-19 животных – норки», – отмечается на сайте портала.

X Международный ветеринарный конгресс состоится с 20 по 23 апреля 2021 года.