Цена Brent опустилась ниже $65 за баррель

Впервые с 4 марта, сообщает Интерфакс.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 по Москве в четверг составила $65,34 за баррель, что на $2,66 (3,91%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена Brent упала до $64,95 за баррель, впервые с 4 марта опустившись ниже отметки в $65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,87 за баррель, что на $2,73 (4,23%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Беспокойство инвесторов по поводу перспектив восстановления спроса на нефть усилилось на фоне возобновившегося роста числа случаев заражения коронавирусом в Европе, угрозы введения новых ограничительных мер и приостановки использования вакцины от COVID-19 разработки AstraZeneca в ряде европейских стран, пишет Trading Economics.