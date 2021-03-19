Как избежать земельных споров с соседями

Снять вопросы в отношении площади и границ земельного участка позволяет межевание, сообщают в пресс-службе Кадастровой палаты по Иркутской области.

На сегодняшний день границы 77% земельных участков Иркутской области учтены в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Однако несмотря на то что, законодательство не обязывает собственников уточнять границы своей земли, все же существует ряд причин, по которым стоит это сделать. Эксперты Кадастровой палаты по Иркутской области рассказали, для чего необходимо проводить процедуру межевания и как избежать споров с соседями.

В результате межевания устанавливаются фактическая площадь участка и его точные границы. Это позволяет предотвратить возможные земельные споры с соседями, которые захотят расширить свои метры за счет соседнего участка, границы которого не определены.

Кроме того, неустановленные границы земельного участка могут стать причиной проблем собственника при попытке распорядиться своим имуществом. Если владелец земельного участка планирует его продать, то лучше уточнить границы. Это позволит показать точную площадь участка и повысит привлекательность объекта для потенциальных покупателей.

«Межевание представляет собой работы по установлению на местности границ земельных участков с их закреплением и определением координат. Межевание выполняет кадастровый инженер. В результате составляется межевой план – документ, содержащий необходимые для осуществления кадастрового учета сведения. На его основании можно поставить новый участок на кадастровый учет или уточнить границы существующего, проведя кадастровый учет изменений сведений ЕГРН о местоположении границ земельного участка», – пояснила заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Иркутской области Любовь Рыбаченко.

В ходе межевания земельного участка проводится процедура согласования границ с правообладателями смежных земельных участков. Результат данной работы оформляется кадастровым инженером в форме акта согласования границ, который, в свою очередь, является неотъемлемой частью межевого плана.

Собственники земельных участков могут самостоятельно проверить, установлены ли границы земельного участка, подав запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. Для этого можно воспользоваться официальным сайтом Росреестра или сервисом Федеральной кадастровой палаты, либо обратиться в МФЦ. Также узнать информацию о наличии границ участка можно, воспользовавшись электронным сервисом Росреестра «Публичная кадастровая карта».