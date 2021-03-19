«Слата» запустила акцию «Вырастим вместе!»

С 17 марта торговая сеть «Слата» запустила самую весеннюю Акцию «Вырастим вместе!». При покупке в сети супермаркетов «Слата» за каждые 700 рублей клиент получает в подарок готовый набор для рассады. В коллекции семян 12 видов растений от огурца, томата или рукколы, до декоративных подсолнуха и колокольчика. С приходом дачного сезона, выросшие в стаканчике растения, можно будет с легкостью пересадить в грунт или устроить мини-огород прямо у себя дома на окне.

Акция продлится в течение восьми недель, с 17 марта по 11 мая 2021 г. В компании планируют за этот период выдать около 1 млн. наборов с семенами.

«Весна – время новых начинаний и новой жизни! Акция «Вырастим вместе» (6+) позволяет детям и взрослым устроить свой собственный маленький огородик непосредственно у себя дома. В коллекции 12 растений: овощи, травы и цветы. У каждого растения свой индивидуальный период роста. Степень и скорость всхожести растения зависят от условий выращивания, полива и хранения семян. Более подробную информацию можно посмотреть на специальной странице акции www.promo.slata.ru», – рассказала руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

«Хотелось бы отметить, что данная акция экологическая, так как в упаковке используются только натуральные материалы – бумага, торф, семена. Производитель ООО «Арганик» – Тверская область», – подчеркнула руководитель программ лояльности ТС «Слата» – Елена Генералова.

В период акции «Слата» приглашает присоединиться и к активностям в социальных сетях, где можно будет принять участие в конкурсах, челленджах и кулинарных поединках.