РУСАЛ объявляет финансовые результаты 2020 года

Существенное влияние на результаты деятельности Компании в 2020 году оказала пандемия COVID-19, особенно в первые месяцы, когда стремительное распространение нового вируса вызвало потрясение на мировых рынках, сообщают в компании.

Однако во втором полугодии наблюдалось быстрое восстановление после пандемии, и к декабрю 2020 года цены на алюминий в основном вернулись к уровню, предшествующему пандемии COVID-19.

По итогам отчетного периода выручка РУСАЛа сократилась на 11,8% – до 8 566 млн долл. США по сравнению с 9 711 млн долл. США в 2019 году. В то же время благодаря диверсификации клиентской базы и оперативным управленческим решениям реализация продукции с добавленной стоимостью (ПДС) увеличилась на 11,3% – до 1 722 тыс. тонн. Доля продаж ПДС в общем объёме продаж составила 44% (по сравнению с 37% в 2019 году).

– Мы также увеличили свою долю рынка по сравнению с конкурентами, – прокомментировал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. – В течение года мы смогли укрепить позиции в ключевых для нас сегментах: автомобилестроении, строительстве, упаковке – продвигая наш флагманский низкоуглеродный бренд ALLOW как среди существующих, так и среди новых покупателей. 2020 год показал, что несмотря на новые вызовы и рыночную турбулентность, РУСАЛ неуклонно следовал своим стратегическим целям и добился высоких результатов.

Наряду с успешным выполнением производственных задач, компания решала социальные проблемы в регионах присутствия.

В 7 городах, в том числе Братске, Тайшете и Шелехове построены современные Центры по борьбе с внебольничной пневмонией, идея возведения которых принадлежит основателю РУСАЛа Олегу Дерипаска. Медцентры открыты в конце ноября, их пациентами в общей сложности стали более 3 тысяч человек. С целью противодействия пандемии COVID-19 на всех предприятиях компании были внедрены максимальные меры санитарно-эпидемиологической безопасности, что позволило РУСАЛу сохранить здоровье своих сотрудников.

Разработка инноваций и внедрение технологических достижений остаются важнейшим приоритетом Компании. РУСАЛ стал первым производителем алюминия, который не только разработал, но и успешно внедрил в опытно-промышленное производство революционную технологию – электролизер с инертным анодом. В сочетании с возобновляемой гидроэнергетикой технология инертного анода обеспечивает максимально низкий углеродный след первичного металла, способствуя созданию более устойчивой и экологичной экономики».