В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзаменов на права

Проверка первоначальных навыков управления транспортом на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения.

Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств; практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях.

Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов.

Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена.

В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.