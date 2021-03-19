Назван средний размер ипотеки в России

Средний размер ипотечных кредитов в России по итогам февраля 2021 года составил 2,92 миллиона рублей, увеличившись в сравнении с январем на 4% и почти на 15% за год, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Снижение ставок привлекло на рынок заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР), которым банки готовы предоставлять займы на более значительные суммы.

По данным бюро, лидером по среднему размеру ипотечного кредита среди регионов остается Москва с рекордным показателем 6,41 миллиона рублей (+21% к февралю 2020 года). За ней идут Подмосковье (4,67 миллиона рублей, +22%), Санкт-Петербург (3,87 миллиона рублей, +16%), Приморский край (3,36 миллиона рублей, +2%) и Ленинградская область (3,22 миллиона рублей, +14%).