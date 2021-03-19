Уголовное дело возбудили против депутата из Киренска

Его обвиняют в двух эпизодах преступления, сообщают в Следственном комитете Иркутской области.

По версии следствия, в конце февраля мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции МО МВД России «Киренский», где вёл себя неадекватно, нанёс двум сотрудникам полиции телесные повреждения.

Следствием установлено, что с сентября 2019 года подозреваемый является депутатом Думы Киренского муниципального района.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.