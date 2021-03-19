Иркутскстат: на потребительском рынке хуже всего себя чувствует общепит

На потребительском рынке Иркутской области ситуация остается напряженной, хотя в первые два месяца 2021 года фикисруется падение не такое глубокое, как в прошлом году. За два месяца с начала года населению продано товаров на 67 млрд. рублей, оборот общественного питания составил 2,5 млрд. рублей, сообщает Иркутскстат.

Розничная торговля отстает от былых объемов. Но если в целом за 2020 год было снижение на 2,2%, то за 2 месяца 2021 года областной оборот снизился на 1,6% по отношению к январю-февралю прошлого года.

В общественном питании потери значительно больше. За 2020 год было зафиксировано снижение на 27%, общее снижение за 2 месяца 2021 года – 11,1%. Потери фиксируются у всех видов бизнеса – мелких, средних, крупных компаний.