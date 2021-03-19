В 2020 году в Иркутской области капитально отремонтировали домов больше, чем когда-либо

В 2021 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) Иркутской области планирует капитально отремонтировать 1254 МКД. В это же время должны быть решены задачи по внедрению в строительный процесс энергоэффективных технологий – утеплению фасадов, подвалов и крыш, чтобы активно взаимодействовать с Фондом содействия развитию ЖКХ.

Об этом Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев говорил в Послании о положении дел в 2020 году и основных направлениях областной государственной политики в 2021 году, с которым выступил на 41-й сессии Законодательного собрания региона.

Глава Иркутской области отметил, что качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов волнует многих. В прежние годы планы капремонта не выполнялись даже на 50 процентов.

– В 2020 году объем выполненных капитальных ремонтов МКД в области кратно превысил показатели за каждый из предыдущих годов и сопоставим с общим количеством домов, отремонтированных за весь период действия региональной программы с 2014 по 2019 годы, – отметил Губернатор.

По его поручению до 1 июня текущего года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области должен завершить все обязательства прошлых лет.