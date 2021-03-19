Иркутяне лучше относятся к работодателям, которые быстро отвечают на их резюме

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей из Иркутской области, и выяснила, как долго они готовы ждать ответ работодателя на свой отклик на вакансию, прежде чем потеряют к ней интерес. А также, как отражается скорость ответа работодателя на впечатлении о компании, которое остается у соискателей.

Выяснилось, что большинство соискателей (59%) из Иркутской области рассчитывают, что работодатель отреагирует на их отклик на вакансию в течение недели. При этом, 6% ждут ответ на свой отклик в тот же день, 43% респондентов сохраняют интерес к вакансии только первые три дня, а еще 16% кандидатов рассчитывают, что работодатель сможет пригласить их на собеседование или отказать, в срок от 3 до 7 дней. Что любопытно, доля таких респондентов уменьшилась почти в два раза за три года (в 2018 году их было 37%), то есть кандидаты стали требовательнее к скорости реакции на их интерес к работе.

Немного выросло количество терпеливых кандидатов, которые готовы ждать ответ 2-4 недели (с 4% до 9%) и даже более полугода (с 1% до 3%).

В 2021 году по-прежнему рассчитывают на самую оперативную реакцию работодателей представители туристического и гостиничного бизнеса, административный персонал и сферы продаж.

А подождать ответ в течение недели и даже больше готовы специалисты из банковской сферы, топ-менеджеры, IT-специалисты и рекрутеры.

«В феврале этого года динамика вакансий в Иркутской области по отношению к прошлому году составила +39%. При этом количество резюме выросло всего на 2%. Как следствие, работодатели будут вынуждены становится более внимательными к соискателям, чтобы закрывать вакансии и сохранять свою привлекательность на рынке труда. Если компания хочет оставить о себе хорошее впечатление, ей не стоит откладывать общение с соискателями, которые проявили к ней интерес больше, чем на три дня», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.