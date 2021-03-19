Семья из Иркутска вселилась в квартиру только после вмешательства приставов

В суд Иркутска обратился мужчина, который приобрел двухкомнатную квартиру в микрорайоне Синюшина гора и не мог заехать с семьей, потому что квартира была занята.

Судебный пристав уведомил женщину, проживающую в квартире, о возбуждении исполнительного производства, и предупредил, что в случае неисполнения судебного решения её ждёт принудительное выселение.Приняв во внимание аргументы должностного лица, гражданка собрала свои вещи и съехала с квартиры в добровольном порядке, а семье удалось заехать в купленную квартиру.