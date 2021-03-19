Лёд на Байкале начал разрушаться

Ледовая обстановка на озере Байкал меняется стремительно, процесс разрушения льда вступил в активную фазу. Государственные инспекторы по маломерным судам фиксируют новые трещины и разрывы льда.

– Трещины и разрывы, образовавшиеся в процессе подвижек льда, уже не срастутся из-за погодных условий, а в дальнейшем будут только расширяться, – отмечает Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области. – Талая вода меняет структуру льда. Он становится рыхлым. Нахождение на таком льду опасно.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Ольхонском районе толщина льда в среднем составляет 70 сантиметров. Многочисленные разрывы зафиксированы по всей акватории озера. Размеры промоин у мысов Шида, Улан-Хада, Улирба, Кобылья Голова достигают 12х15 метров. Становая трещина, проходящая от мыса Улирба до мыса Гихтэй, активна, её ширина достигает двух метров. В проливе Ольхонские ворота местами зафиксированы небольшие промоины.

Состояние льда в районе действующей переправы «Куркут – Ольхонская Губа» удовлетворительное. Ежедневно работниками дорожной службы Иркутской области совместно с инспекторами ГИМС проводятся замеры льда, оценивается его состояние.

– При ухудшении ледовой обстановки в районе переправы она будет своевременно перекрыта, – добавил Александр Козлов.

В районе поселка Большое Голоустное толщина льда у берега составляет 70 сантиметров, на удалении лед значительно тоньше. Местами на поверхности – талая вода. А в месте впадения реки Голоустная в озеро Байкал, где быстрые подводные течения подмывают лед снизу, его толщина колеблется от 5 до 40 сантиметров, местами наблюдаются пропарины.

Из-за активизировавшихся подводных термальных источников у мыса Большой Кадильный толщина льда составляет не более 5 сантиметров. Вдоль береговой линии наблюдаются проталины.

Становая трещина от мыса Толстый вдоль побережья поселка Листвянка в сторону населенного пункта Бугульдейка динамична. Она расширяется, местами достигая двух метров. Активное разрушение торосов провоцирует появление трещин и разрывов льда.

В Слюдянском районе толщина льда варьируется от 25 до 40 сантиметров. Местами лед напитан талой водой. На льду наблюдаются многочисленные трещины шириной до полутора метров с выходом воды. Возле берега на 140 и 149 километрах Кругобайкальской железной дороги - наледь. Опасные места и трещины на туристском маршруте выходного дня «Ангасолка-Слюдянка» обнесены вешками, там же выставлены информационные знаки.