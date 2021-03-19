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Сергей Капустин назначен заместителем председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка

Кандидатура Сергея Капустина, ранее занимавшего должность советника председателя правления, была согласована Банком России. Решением Совета директоров от 17 марта 2021 г. Сергей Капустин включен в состав правления «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АО).

В новой должности Сергей Капустин будет курировать блок «Риски», отвечать за внедрение лучших практик и технологий управления для дальнейшего совершенствования системы риск-менеджмента банка.

Сергей Капустин окончил МГУ имени М. В. Ломоносова, имеет ученую степень кандидата экономических наук. Опыт работы в банковской сфере составляет более 15 лет, включая такие банки, как ОТП Банк и Банк «Возрождение».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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