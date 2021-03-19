Альфа-Банк объявил награду за сведения о телефонных мошенниках

Альфа-Банк запустил программу вознаграждения за информацию, которая поможет полиции найти телефонных самозванцев. Если сообщение клиента поможет раскрыть мошеннический колл-центр или поймать работающих там преступников, банк выплатит ему награду в 1 000 000 рублей.

Помочь может любая информация:

— номер, с которого звонили мошенники;

— запись разговора, не менее 30 секунд;

— контакты «чёрных» колл-центров;

— рассказ о том, кого и почему клиент подозревает в мошенничестве.

Программа премирования за информацию о мошенниках строго конфиденциальна — банк не опубликует ничьих имен. Контактные данные участника программы понадобятся только в случае, если его сообщение поможет поймать преступника — тогда банк свяжется с клиентом и выплатит награду.

Альфа-Банк официально приглашает все российские банки присоединиться к охоте на мошенников. Проблема очень масштабная и угрожает клиентам всех банков, в одиночку никто её не решит.