Сбербанк и «ЛАБТИ» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию внутреннего туризма

Сбербанк и ООО «ЛАБТИ» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию внутреннего туризма. Документ подписали начальник Управления клиентского сопровождения государственного сектора Сбербанка Владимир Маринов и генеральный директор ООО «ЛАБТИ» Виктория Рожок.

Стороны намерены содействовать комплексному развитию внутреннего туризма в России, в том числе в рамках Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года и профильных стратегий и программ уровня субъектов РФ, за счёт создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта, усиления социально-экономической роли туризма и обеспечения доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления для граждан страны.

Соглашение нацелено на решение следующих задач.

Разработка совместных проектов для их реализации в регионах РФ, направленных на рост конкурентоспособности и раскрытие потенциала туристского продукта:

повышение уровня качества туристской и магистральной инфраструктуры, развитие транспортной доступности;

увеличение уровня загрузки и снижение влияния фактора сезонности в использовании туристской инфраструктуры;

повышение доступности актуальной статистической информации в условиях возрастающей потребности в объёмах и детализации отраслевых данных со стороны участников туристского рынка и органов власти;

увеличение инвестиционной привлекательности туристской отрасли, снижение сроков окупаемости, что, в свою очередь, снимет ограничения темпов развития и модернизации туристской инфраструктуры;

повышение уровня сервиса и кадрового обеспечения развития туризма, активное вовлечение бизнеса в формирование образовательных программ для туристской отрасли;

развитие цифровой инфраструктуры и сервисов, в том числе для продвижения туристских продуктов и брендов, цифровых средств навигации и формирования туристского продукта.

Развитие отдельных видов туризма с учётом туристских ресурсов и особенностей социально-экономического развития в регионах: детский, культурно-познавательный, горнолыжный, круизный, экологический, деловой, активный, приключенческий и др.

Разработка и реализация инвестиционных проектов с целью увеличения объёмов валового регионального продукта и вклада в его рост туристской отрасли, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

Реализация совместных мероприятий по финансированию инвестиционных проектов, в том числе с использованием продуктов проектного финансирования.

Участие в финансировании совместных мероприятий в рамках реализации федеральных и региональных программ развития туристских территорий.