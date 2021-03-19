СберБанк зафиксировал рост интереса на ипотеку на индивидуальные дома

СберБанк выдал около 1 млрд рублей ипотеки на строительство индивидуальных домов в январе-феврале 2021 года — как в рамках собственных программ, так и программ с господдержкой. Объём выданных кредитов более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода за прошлый год — 413 млн рублей на ИЖС с учётом господдержки в январе-феврале 2020 года.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

– Мы видим рост интереса россиян к индивидуальным домам и загородной недвижимости. Одним из основных факторов роста стало общее снижение ставок по ипотеке, запуск собственных программ на ИЖС, а также меры господдержки в данном сегменте. С начала года мы получили уже более 10 тысяч заявок на ИЖС в рамках различных программ, что почти на 50%, чем за первый квартал прошлого года. Сейчас государство уделяет большое внимание развитию ИЖС, мы со своей стороны постоянно работаем над улучшением условий и повышением доступности ипотеки на покупку и строительство частных домов

СберБанк предоставляет ипотеку на строительство индивидуального жилого дома по ставке от 8,8% годовых. При привлечении к строительству подрядчика из списка аккредитованных по акции «Свой дом под ключ» —на территориях Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой или Тамбовской областей — ставка составит от 7,9% годовых. Если же дом предназначен для постоянного проживания и зарегистрирован в Росреестре как вторичная недвижимость, то он подходит под программу кредитования «Готовое жильё» — ставка составит от 7,3% годовых. Также СберБанк предлагает кредит под 8% в рамках программы «Загородная недвижимость» на приобретение садового дома или дачи. По программе с госсубсидированием «Дальневосточная ипотека» кредит на собственный дом доступен по ставке от 1% годовых.

Ранее СберБанк реализовал первую сделку в сегменте ИЖС, предоставив комплексное решение по кредитованию, предусматривающее проектное финансирование девелопера и льготные условия ипотеки для покупателей жилья. Покупатели смогут приобрести жильё в ипотеку по сниженной ставке — от 6,2% годовых.

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