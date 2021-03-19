Лекарства с истекшим сроком годности обнаружили в медсанчасти тюрьмы

В Иркутской области прокуратура выявила нарушения порядка хранения и утилизации лекарственных средств в исправительном учреждении.

Установлено, что в медицинском кабинете филиала «Медицинская часть № 12» ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России имелись лекарственные средства четырех наименований с истекшим сроком годности. В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Медицинская сестра филиала признана виновной и привлечена к административной ответственности в виде штрафа. В настоящее время нарушения устранены.