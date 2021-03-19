Клиентам банка «Восточный» стал доступен платёжный сервис Кошелёк Pay

Теперь держатели карт Visa банка «Восточный» могут оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса Кошелёк Pay. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение «Кошелёк» в официальном магазине приложений Google Play (для смартфонов Android) или Huawei App Gallery (для смартфонов Huawei/Honor) и добавить карту «Восточного» в приложение. После этого клиенту нужно принять пользовательское соглашение и подтвердить активацию карты с помощью проверочного кода из смс-сообщения, которое пришлет банк. При этом смартфон должен быть оснащен технологией бесконтактной оплаты – модулем NFC, а также работать на операционной системе Android версии 5.0 и выше.

Сервис Кошелёк Pay поддерживает добавление карт «Восточный» платежной системы Visa. С его помощью можно бесконтактно оплачивать покупки смартфоном на кассе, а также сертификаты на скидки непосредственно в приложении «Кошелёк». Кроме того, сервис поддерживает добавление и выпуск дисконтных карт, купонов и подарочных сертификатов магазинов.

Подробную инструкцию, как добавить карты «Восточного» в приложение «Кошелёк» и пользоваться сервисом бесконтактной оплаты Кошелёк Pay, можно найти на сайте банка «Восточный».

Напомним, что клиентам «Восточного» также доступны и другие сервисы бесконтактной оплаты – Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

«Банк «Восточный» стремится предоставить клиентам максимально широкий выбор современных платежных технологий. Мы считаем, что сервис Кошелёк Pay будет особенно актуален для клиентов банка, пользующихся смартфонами Huawei и Honor, но также будет востребован и владельцами других моделей смартфонов, в том числе благодаря быстрому и простому доступу к бонусным программам крупнейших торговых сетей страны», – отметила Ангелина Симоненко, Директор Департамента цифрового бизнеса банка «Восточный».