Россельхозбанк и сеть «Глобус» сократят путь фермерской продукции до полок гипермаркетов

В целях расширения поддержки и продвижения фермерской продукции в сетевых магазинах АО «Россельхозбанк» заключил соглашение с розничной сетью «Глобус». В рамках совместной работы банка и ритейлера у производителей сельскохозяйственной продукции появилась возможность направить коммерческое предложение по поставке своих товаров через платформу Свое Фермерство напрямую торговой сети.

На платформе Свое Фермерство каждый заинтересованный в сотрудничестве с крупными ритейлерами фермер может заполнить заявку с информацией о своем производстве и подать коммерческое предложение по поставке товаров, которые впоследствиии попадут напрямую в отдел закупки торговой сети. «Глобус», в свою очередь, проверит соответствие фермерской продукции критериям отбора и рассмотрит возможность для сотрудничества по размещению фермерской продукции в одном из 18 гипермаркетов, расположенных в Центральном федеральном округе.

На данном этапе розничная сеть рассматривает предложения по поставке фруктово-овощной и молочной продукции. Одним из основных условий для молочного фермерского хозяйства является расположение в Центральном Федеральном округе России. Также важным критерием является возможность обеспечения регулярности поставок.

Сотрудничество с сетью «Глобус» стало очередным шагом в развитии отношений Россельхозбанка и торговых сетей по продвижению фермерских продуктов. В конце прошлого года банк заключил соглашение с розничной сетью «Магнит», с которой были запущены пилотные проекты в Тульской области и Краснодарском крае по размещению фермерской продукции на полках магазинов розничной сети.

«Мы стараемся быть для наших клиентов-фермеров не просто поставщиком финансовых услуг, но и надежным партнером и помощником. Мы понимаем, как трудно небольшим хозяйствам выйти со своей продукцией на широкого потребителя. Сотрудничество с «Глобус» станет еще одним мостиком, который поможет фермерам в реализации своих товаров, а клиентам сети позволит насладиться качественной продукцией, выращенной на российской земле», - сказала директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.

«Мы как торговая сеть заинтересованы в том, чтобы на полках наших магазинов была представлена продукция местных производителей, любимая нашими покупателями. Сотрудничество с Россельхозбанком упрощает процедуру первого «знакомства» с небольшими хозяйствами для последующего диалога о сотрудничестве», - отмечает Елена Саборяк, руководитель отдела закупок СТМ.

Свое Фермерство - это цифровые решения и сервисы, которые позволяют фермерским хозяйствам бесплатно автоматизировать решение многих ежедневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. В рамках экосистемы предприниматели могут закупать семена, удобрения, корма, брать в лизинг сельхозтехнику, в режиме 24 на 7 консультироваться с ветеринаром, а также получить целый набор бизнес-сервисов: онлайн-бухгалтерию, конструктор документов, юридическую помощь, помощь по открытию своего магазина.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

«Глобус» — это международная розничная сеть гипермаркетов, представленная в Германии, Чехии и России. Компания является семейным предприятием, основанным в 1828 году. Первый гипермаркет «Глобус» в России был открыт в 2006 году в подмосковном городе Щёлково. Сегодня торговая сеть «Глобус» состоит из 18 гипермаркетов, расположенных в Центральном федеральном округе. Ассортимент каждого гипермаркета насчитывает около 60 000 артикулов, в том числе и продукцию местных производителей. Численность сотрудников «Глобус» превышает 11 000 человек.