Только четверть россиян ни в чём себе не отказывает, когда копит на ипотеку

Во время накоплений на первоначальный взнос по ипотеке в первую очередь большинство россиян (48%) начинают экономить на спонтанных тратах, показал онлайн-опрос Райффайзенбанка. Вторая по популярности категория покупок, от которой отказываются на время — это путешествия (46%), а третья (37%) — развлечения, например, концерты или кино.

Только четверть россиян сказали, что ни в чём себя не ограничивали, пока набирали необходимую сумму на ипотеку. 27% респондентов отказались от покупки крупной бытовой техники, 23% — от обновления гардероба, а 14% опрошенных признались, что экономили на косметике.

«Ипотека — кредит, жить с которым долго, поэтому важно, чтобы жить с ним было комфортно. Сегодня есть возможность рассчитать ежемесячный платёж так, чтобы не отказываться от тех радостей, к которым вы привыкли. „Играя“ с разной стоимостью жилья, уровнем дохода и процентными ставками на ипотечном калькуляторе, можно найти комфортную для себя сумму платежа. Срок кредита тоже регулируется. Все это делается легко и онлайн», — рассказал Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка.

Интересно, что от путешествий скорее отказываются мужчины, чем женщины (49% vs 45%), а от развлечений — наоборот (34% vs 39%). Семьи, в которых двое и более детей, меньше экономят на чём либо, пока копят на первоначальный взнос. В частности, они реже отказывались от путешествий: 38% против 55% тех, у кого один ребенок, и 46% тех, у кого нет детей. Возможно, это обусловлено тем, что данные семьи в большей степени полагаются в решении этого вопроса на материнский капитал (27% против 11% тех, у кого только один ребенок).

Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что россияне стали более систематично копить на первоначальный взнос по ипотеке, чем в прошлом году. В частности, уменьшились доли тех, кто каждый месяц откладывает разные суммы и хранит наличные дома. В среднем же россияне, как и год назад, копят на ипотеку от двух до четырёх лет, стараясь откладывать каждый месяц 10–20% ежемесячного дохода.

В онлайн-опросе приняли участие более тысячи жителей десяти городов-миллионников , которые планируют приобрести недвижимость в ближайший год. Это мужчины и женщины (48% и 52% соответственно), большинство из которых старше 26 лет и зарабатывают в месяц от 30 до 60 тысяч рублей (54%).