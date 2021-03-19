Пять семей в Слюдянском районе переселили в благоустроенное жилье после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Слюдянского района Иркутской области выявила нарушения при выполнении адресной программы по переселению населения из аварийного жилья.

Главам Слюдянского, Байкальского и Култукского городских поселений внесены представления, которые находятся на рассмотрении. В отношении главы Култукского поселения возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (непредставление в орган исполнительной власти сведений, подлежащих включению в реестр контрактов), которые направлены для рассмотрения в УФАС по Иркутской области.

Кроме того, прокуратура направила в Слюдянский районный суд 14 заявлений. В них обязывают администрации городских поселений предоставить гражданам, проживающим в аварийной жилье, равнозначные пригодные для проживания благоустроенные жилые помещения.

Судом по девяти материалам требования прокурора удовлетворены. В настоящее время пять семей переселены в благоустроенные жилые помещения.