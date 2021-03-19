День клиента прошел в Байкальском банке Сбербанка

Международный День клиента отметил в своих офисах Байкальский банк Сбербанка. Топ - менеджеры – управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина, заместитель управляющего ИГОСБ Дарья Ефимова и руководители направлений посетили ряд отделений Сбера в Иркутске и Братске, пообщались с сотрудниками и клиентами, поздравили всех с праздником, который отмечается 19 марта во всем мире и чествует потребителей разного рода услуг.

История клиентского праздника началась 11 лет назад по инициативе компаний из России и Литвы. Ежегодно событие объединяет тысячи компаний по всему миру из десятков отраслей. В Сбере эта традиция является ежегодной.

В честь Дня клиента Байкальский банк Сбербанка презентовал жителям Иркутской области новое предложение экосистемы – подписку СберПрайм. Посетители отделений банка 19 марта получают специальные брендированные сувениры, консультанты Сбера рассказывают им о возможностях СберПрайма, для всех желающих созданы тематические фото - зоны. Самым активным участникам презентации топ-менеджеры Байкальского банка в качестве подарка вручили первые 40 подписок - бесплатные сертификаты на знакомство с продуктом в течении 3-х месяцев.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:" Во всем мире ответственный бизнес ориентируется на то, чтобы запросы и потребности клиентов были исполнены. Сберу важно работать даже на опережение этих запросов. Все сервисы и продукты банка сегодня выполняют главную задачу- помочь человеку или бизнесу решить его проблемы, облегчить их движение к нужным целям. На комфорт и актуальность услуг работает и наша экосистема. Сбер развивается и генерирует новые предложения исходя именно из этой стратегии, вот и сегодня всем нашим клиентам мы предлагаем новый продукт - подписку на СберПрайм. Жителям Иркутской области очень рекомендую к ней присмотреться».

Подписка СберПрайм включает в себя пакет услуг:

показ более 20 тысяч фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Оkko, а также скидку на покупку других фильмов;

доступ к более 40 млн. музыкальных композиций без рекламы в СберЗвуке;

доставку продуктов из популярных магазинов (Ашан, Метро, ВкусВилл, Лента и др. ) через СберМаркет (без оплаты стоимости доставки);

30 Гб в облачном хранилище СберДиск, а также скидка на дополнительные ГБ;

скидку в Delivery Club;

скидку на заказ такси Ситимобил;

скидку на ежемесячную абонентскую плату от публичных тарифов СберМобайл, а также красивый (бронзовый) номер в подарок.

Активными клиентами Сбера сегодня являются 100,5 млн человек, из них более 3,5 млн жителей Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия, Якутии- клиенты Байкальского банка Сбербанка.

Начиная с 2016 года Сбер целенаправленно развивает бренд высоко-технологичного и "особенного банка", у которого, кроме классических банковских направлений работы, активно формируется экосистема продуктов. Банку важен и экологический, социальный след, который он оставляет в окружающем мире в результате своей деятельности.

Более 60 небанковских сервисов объединяет в настоящее время экосистема Сбера: для покупки недвижимости - приложение ДомКлик, услуги телемедицины с помощью платформы СберЗдоровье, заказ еды на дом через Dilivery Club, доставка продуктов от СберМаркета, кинотеатр "на диване" - Оkko, мобильная связь СберМобайл, поиск работы и соискателей на вакансии - приложение Работа.ру . Все это сегодня - Сбер и жители байкальских регионов активно пользуются его новыми возможностями.