Больше 100 млн человек — клиенты Сбера

19 марта отмечается Международный день клиента. Только за 2020 год число клиентов Сбера увеличилось почти на 3 млн и сегодня составляет более 100,5 млн человек. Рост количества клиентов банка в последние годы связан в первую очередь с развитием экосистемы Сбера и расширением благодаря этому линейки продуктов и сервисов, которые решают огромный диапазон ежедневных бытовых задач людей.

Частные клиенты могут не только получать весь спектр финансовых услуг в удобном для них канале, но и заказывать такси, лекарства, продукты и готовую еду, слушать музыку, смотреть фильмы, отправлять посылки, хранить файлы в облаке и многое другое (это особенно выгодно с подпиской СберПрайм).

Помимо предоставления финансовых и нефинансовых услуг, Сбер выполняет и важную социальную функцию. С июня 2018 года реализуется проект «Островок безопасности», когда потерявшийся на улице ребёнок может прийти в любое отделение банка, где ему помогут найти родителей. Благодаря этому проекту почти 90 детей благополучно вернулись домой.

Абитуриенты и студенты вузов могут оформить в банке образовательный кредит с господдержкой по сниженной процентной ставке 3%. В школьном акселераторе Сбера SberZ старшеклассники придумывают идеи для будущих бизнес-проектов, прорабатывая их до готовых продуктов: для них это возможность заявить о своих идеях, получить поддержку в развитии бизнеса от ведущих компаний страны и преференции при поступлении в вузы.

В 2021 году ещё более 400 офисов банка по всей стране стали доступны для людей с особенностями здоровья, а на сайте появились фильтры доступности офисов и банкоматов для таких клиентов. При этом работа Сбера не ограничивается физической доступностью: банк помогает клиентам с нарушениями слуха и зрения освоить цифровые продукты и повысить финансовую грамотность. В рамках образовательного проекта #ФинансыДоступно Сбер создал серию видео для клиентов с особенностями слуха на русском жестовом языке и аудио- и видеоинструкции для людей с особенностями зрения.

Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– В Международный день клиента я хотел бы поблагодарить каждого из ста миллионов наших клиентов за доверие Сберу. Когда-то мы поставили себе цель быть с клиентом на всю жизнь. Этого можно достичь только одним способом — оказывая лучший на рынке сервис. К этому мы и стремимся. Ежедневно более 300 тысяч клиентов обращаются к операторам наших контакт-центров, получая помощь и поддержку по своим вопросам в любое время суток, а наши клиенты только за прошлый год сказали спасибо сотрудникам Сбера 53 миллиона раз! Я от всего сердца благодарю клиентов не только за их положительные отзывы, но и за объективную критику, которая помогает нам становиться лучше и лучше.