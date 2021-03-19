Минский тракторный завод рассматривает возможность открытия сервисного центра в Приангсрье

Губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Виталий Вовк обсудили приоритетные аспекты взаимного сотрудничества. Встреча сторон состоялась сегодня, 19 марта, в Правительстве региона в рамках рабочего визита белорусской делегации в Иркутскую область.

Сейчас на территории Иркутской области эксплуатируется более девяти тысяч тракторов производства ОАО «Минский тракторный завод» как в сельском хозяйстве, так и в лесной и дорожной отрасли. Игорь Кобзев подчеркнул, что на данный момент в регионе развивается добровольческое направление, деятельность которого также требует оснащения специализированной техникой, в том числе для проведения работ в пожароопасный период.

– Для увеличения объёмов поставок техники предлагаем рассмотреть возможность организации на территории Иркутской области сервисно-технического центра завода. Он будет оказывать услуги по проведению ремонта поставленных машин, проводить обучение по эксплуатации и техническому обслуживанию техники. Опыт такого взаимодействия у нас уже есть: достигнута договорённость с холдингом «Амкодор» об открытии в Иркутской области сервисно-технического центра компании с организацией склада запасных частей, – сказал Игорь Кобзев.

Глава минского тракторного завода подчеркнул финансовую выгоду для региона в создании сервисного центра. Это позволит эксплуатирующим технику организациям проводить ремонт быстрее и дешевле.

– Также мы предлагаем организовать учебный класс тракторного завода. Необходимо подобрать учебное заведение, на базе которого будут готовить специалистов по эксплуатации этой техники,– предложил Виталий Вовк.

В рамках визита в регион члены белорусской делегации уже провели переговоры с лесхозом Иркутской области. Планируется посещение производственных площадок, действующих в регионе, дилерских центров компании, а также организаций, потенциально заинтересованных в установлении партнерских отношений с заводом.